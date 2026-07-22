Primera generación CBTIS 317 Amozoc comienza a escribir su historia

Desde Puebla

Amozoc de mota, Puebla a 22 de julio de 2026.- Esta mañana, en la emblemática Casa Colorada, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, acompañado de Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, así como de autoridades escolares, encabezó el Primer Encuentro de Colaboración con Padres de Familia del CBTIS No. 317 de Amozoc.

Durante el encuentro, el edil dio la bienvenida a las señoritas y jóvenes que orgullosamente formarán parte de la primera generación de esta nueva institución educativa, así como a sus madres y padres de familia, quienes los acompañarán en esta nueva etapa de su formación académica.

De la Rosa Romero expresó su satisfacción al ver cómo un proyecto por el que trabajó, gestionó y tocó puertas hoy se convierte en una realidad que abre nuevas oportunidades para señoritas y jovenes de Amozoc. Asimismo, recordó que desde 2025 se realizaron gestiones ante la SEP Federal para fortalecer la infraestructura y las oportunidades educativas en el municipio y hoy esta escuela ya se construye en la colonia El Carmen.

El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacando que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha sido fundamental para dar resultados ante este importante proyecto educativo.

También reconoció especialmente a Eurípides Flores Pacheco, quien ha estado al pendiente del proyecto, acompañando las gestiones y dando seguimiento a las acciones encaminadas a la consolidación del CBTIS No. 317.

“A las madres y padres de familia, gracias por su confianza. Y a nuestras y nuestros estudiantes les digo: ustedes son la primera generación y serán quienes comiencen a escribir la historia del CBTIS No. 317 de Amozoc. Aprovechen esta gran oportunidad, prepárense y pongan muy en alto el nombre de sus familias y de nuestro municipio”, expresó el presidente municipal.

Durante su intervención, Eurípides Flores informó a las madres, padres de familia y estudiantes que las y los alumnos de esta primera generación también tendrán acceso a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, apoyo del Gobierno de México dirigido a estudiantes de este nivel educativo.

Finalmente, Severiano de la Rosa Romero reiteró que el Gobierno Municipal continuará gestionando y trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y federales para generar más y mejores oportunidades educativas para las niñas, niños y jóvenes de Amozoc.