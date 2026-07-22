Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma disminución de delitos en Puebla

De enero a junio de 2026, Puebla sumó 41 mil 61 delitos del fuero común: SESNSP

María Huerta

De enero al mes de junio de 2026, Puebla sumó 41 mil 061 delitos del fuero común; es decir, 370 casos menos que el mismo periodo de 2025, que fue 41 mil 431, equivalente a una reducción de 0.89 por ciento.

Mientras, a nivel nacional, Puebla se colocó en la posición siete en los primeros seis meses de 2026 por el número de delitos.

Encabeza la lista el Estado de México, con 166 mil 607, seguido de la Ciudad de México, con 103 mil 334 casos y en tercer peldaño Guanajuato, con 79 mil 2.

Jalisco, con 56 mil 672 crímenes, se ubicó en el lugar cuatro, Baja California en el cinco con 45 mil 583 y en el seis, Veracruz con 41 mil 969 incidencias.

Se acuerdo al último reporte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).