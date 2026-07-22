Lo asesinaron a balazos en Zacatlán

Sadit González
Hombre ejecutado a balazos, sobre la calle Guerrero, esquina con avenida Libertad, en la comunidad de Jicolapa, Zacatlán.
De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable escapó en u. vehículo gris.
Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Se desconoce la identidad de la víctima y se presume un ataque directo.
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