La meta es llegar a 70 estancias infantiles este año en Puebla capital: Carlos Gómez

María Tenahua
El secretario municipal de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz, señaló que este año la meta es llegar a 70 estancias infantiles, que brinden servicio a los padres de familia con necesidad de trabajar y dejar a sus hijos al cuidado de personas capacitadas y en lugares seguros.
“El año pasado trabajamos con 62 estancias, fueron las únicas que solicitaron el registro, esperamos llegar a 70 estancias y de ahí se desdobla el apoyo hacia los infantes; puede ser entre mínimo 5 y máximo 25”, enfatizó.
Resaltó que la idea es que no se reduzca el presupuesto del 2026 y es el único programa que no tendrá ajustes, a pesar del recorte presupuestal.
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