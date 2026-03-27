La meta es llegar a 70 estancias infantiles este año en Puebla capital: Carlos Gómez

María Tenahua

El secretario municipal de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz, señaló que este año la meta es llegar a 70 estancias infantiles, que brinden servicio a los padres de familia con necesidad de trabajar y dejar a sus hijos al cuidado de personas capacitadas y en lugares seguros.

“El año pasado trabajamos con 62 estancias, fueron las únicas que solicitaron el registro, esperamos llegar a 70 estancias y de ahí se desdobla el apoyo hacia los infantes; puede ser entre mínimo 5 y máximo 25”, enfatizó.

Resaltó que la idea es que no se reduzca el presupuesto del 2026 y es el único programa que no tendrá ajustes, a pesar del recorte presupuestal.