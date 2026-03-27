Checo Pérez, vigésimo en práctica 2 del GP de Japón; Piastri fue el más rápido

MEDIO TIEMPO

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más rápido este viernes en la Práctica 2 para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Suzuka, donde relegó al segundo y al tercer puesto a los Mercedes del joven italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Rusell, líder del campeonato por delante del anterior; Sergio Pérez terminó 20°.

Piastri, de 24 años, cubrió los 5 mil 807 metros de la legendaria pista nipona en un minuto, 30 segundos y 133 milésimas, 92 menos que Antonelli, ganador hace dos domingos en China, y con 205 milésimas de ventaja sobre Russell. Vencedor en la prueba inaugural, en Australia, y primero en el sprint de Shanghái, que lidera el campeonato con 51 puntos, cuatro más que su joven compañero.

El australiano firmó la vuelta rápida de la jornada en el segundo entrenamiento, en el que todos lograron, con los neumáticos de compuesto blando, los mejores tiempos del día, antes de efectuar simulación de carrera; en un ensayo en el que su compañero, el inglés Lando Norris, de 26, último campeón mundial, marcó el cuarto tiempo, a medio segundo.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimotercero y el decimonoveno tiempo, respectivamente, en una jornada en la que el foco se centró en el doble campeón mundial asturiano, que retrasó una jornada su llegada a Suzuka debido a su reciente paternidad.

Fue una jornada en la que los Ferrari acabaron por detrás de McLaren y de Mercedes: el monegasco Charles Leclerc concluyó quinto, a más de siete décimas; y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton fue sexto, a casi ocho y media.

‘Checo’, de 36, el mejor piloto de la historia de México, se quedó en su mejor intento a poco más de tres segundos y medio del ‘aussie’ de McLaren, tercero en la general del año pasado aunque solamente pudo girar media hora por el incidente con Alex Albon en la Práctica 1.

Mercedes había dominado el primer libre gracias a Russell (1:31.666), sólo 26 milésimas más rápido que su compañero Antonelli, que, con 19 años, en Shanghái se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar en F1 y en el primer italiano desde que lo hiciera por última vez hace veinte años Giancarlo Fisichella.

Por detrás de las flechas plateadas se habían ordenado los McLaren de Norris -a 132 milésimas- y Piastri -a dos décimas-; y los dos Ferrari. Leclerc había marcado el quinto tiempo, justo por delante de Hamilton.

Verstappen (28), que el año pasado, con un espectacular final, estuvo a punto de firmar un quinto título mundial seguido con un coche inferior, está asimilando que, o mucho cambian las cosas, o este curso lo tendrá aún mucho más difícil con un monoplaza bastante peor aún.

‘Mad Max’ había sido séptimo, a casi ocho décimas de Russell, en la sesión matinal, y acabó décimo, a un segundo y tres décimas de Piastri, por la tarde.