Shakira amplía a 9 sus conciertos en Madrid: cuáles son las nuevas fechas y cómo puedes conseguir las entradas

HOLA MÉXICO

La expectación que ha desatado la residencia inédita que Shakira traerá a Madrid el próximo mes de septiembre parece no tener fin. La cantante colapsó las preventas oficiales de sus seis primeras fechas: los afortunados que lograron inscribirse en su página web oficial para hacerse con las entradas no perdieron el tiempo, y las localidades se agotaron en apenas unos minutos. Una respuesta masiva por parte de millones de fans, que no querían perder su oportunidad de ver a una de las estrellas de mayor renombre de la música latina.

Ahora, los fans de la “loba” han recibido una gran noticias. Shakira ha escuchado los deseos de sus fans. La cantante ha anunciado tres nuevas fechas en la capital española. Los días 2, 3 y 4 de octubre, volverá a subirse al escenario en Madrid, sumándose a los conciertos de las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. Un total de nueve fechas -por el momento- que confirman que la artista colombiana es un auténtico fenómeno de masas, un poder que pocos artistas poseen.

El éxito arrollador de estos conciertos era, por otra parte, esperable. Shakira ha escogido Madrid como epicentro para su residencia europea en el marco de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, demostrando así que, pese a que ha vivido situaciones delicadas en nuestro país, no le guarda rencor a España. “Por qué no? ¡Claro que sí! Es más, en España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a haber una producción nunca antes vista”, declaró recientemente en una entrevista con El País.

El “Estadio Shakira”, entre la fascinación y la polémica

Si algo ha llamado especialmente la atención no solo a los admiradores de Shakira, sino también a la prensa nacional e incluso internacional, es el ambicioso proyecto que lleva asociada esta residencia. La cantante colombiana quiere que cada detalle esté perfectamente cuidado para sus fans europeos, y eso incluye el lugar de las presentaciones. Shakira no se ha conformado con un recinto cualquiera, sino que ha optado por construir su propio estadio temporal que se levantará en el espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

Este “estadio Shakira” no está exento de polémica. El carácter efímero del mismo ha puesto en duda algunos detalles sobre accesibilidad, movilidad y seguridad. Autoridades del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han entrado en choque, y los vecinos de la zona han mostrado también su inquietud por las posibles molestias que podría ocasionarles, mientras que los promotores de los conciertos señalan las ventajas culturales, sociales y económicas que traerá esta residencia.

En su búsqueda por una experiencia 360º se ha ideado el Macondo Park, un parque cultural de 15 hectáreas, inspirado en el universo de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en el que se celebrará la cultura latina con esta mezcla de concierto y festival. Se hará posible a través de talleres, propuestas gastronómicas, cine y otras actividades culturales, además de, por supuesto, el plato fuerte: sus conciertos.

Y las sorpresas no han terminado. En los próximos meses se irán conociendo más detalles de estos esperadísimos conciertos, como artistas invitados y otras propuestas especiales que Shakira está preparando. Ella misma adelantó que pensaba “tirar la casa por la ventana”, y no hay duda de que conseguirá dejar sin aliento a todos sus fans del continente.

¿Cómo conseguir las entradas?

Quienes quieran hacerse con una entrada de esta nueva tanda deberán estar muy atentos. Hoy, miércoles 25 de marzo, arranca la preventa de Santander Smusic. Se hará por tramos: desde las 10:00, queda desbloqueada para los días 25, 26 y 27 de septembre. Los días 2, 3 y 4 de octubre -las nuevas fechas anunciadas- se abren a las 10:30, mientras que las entradas para 25, 26 y 27 de septiembre podrán adquirirse a partir de las 12:00, en el último tramo.

En cuanto a la preventa de Live Nation, será mañana, jueves 26 de marzo, cuando se lleve a cabo. El modelo será el mismo, con un formato de tramos: las entradas para 25, 26 y 27 de septiembre podrán comprarse a las 10:00; los días 2, 3 y 4 de octubre, a las 10:30; y las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre, a las 12:00.