Colima, Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, peores estados del país en homicidios dolosos durante 2026: México Evalúa

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

México Evalúa no es una empresa encuestadora enfocada en legitimar a sus clientes.

Tampoco es una institución dedicada a resaltar los logros y/o errores de tal o cual gobierno o partido, sino un centro de pensamiento, que monitorea, analiza y califica el rumbo del país en varios rubros importantes, como seguridad, finanzas, políticas públicas, corrupción, etc: Salud, educación, seguridad y estados, los principales PERDEDORES en el Presupuesto federal de Egresos de 2025: México Evalúa, CIEP y Cámara de Diputados

Incluso, los análisis técnicos de México Evalúa –en muchas ocasiones- incluyen críticas y/o advertencias sustentadas sobre el desempeño y resultados de los gobiernos. Por lo mismo, es de interés periodístico darles seguimiento puntual: Puebla, entre los estados del país con mayor aumento en violencia homicida: México Evalúa

A principios de este mes, publicó su más reciente informe sobre la violencia homicida entre enero y mayo de este año y dejó en claro que la inseguridad no depende del tamaño de los estados, su número de pobladores ni de qué partido gobierna.

Once entidades del país superan la media nacional de asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, que es de 5.7 casos, pero Colima, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Tabasco, Guanajuato, Sonora, Oaxaca y Michoacán presentan índices superiores. Nueve de dichos estados son gobernados por Morena y dos por el PAN y entre ellos está el de mayor territorio (Chihuahua) y dos de los más pequeños (Morelos y Colima).

PUEBLA, DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN HOMICIDIOS DOLOSOS ENTRE ENERO Y MAYO

De acuerdo a México Evalúa, entre enero y mayo de este año, en Puebla se cometieron 4.4 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, cifra menor al promedio nacional. Además, colocó al estado con bandera amarilla en los comparativos con países del OCDE y entre los 10 principales socios comerciales de México, en tanto que le dio luz verde en el comparativo con naciones de Latinoamérica: Video: Homicidio doloso, entre los delitos a la baja en Puebla, subrayó Armenta

El informe de esta organización –que ella misma elaboró con datos de diversas instituciones, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Consejo Nacional de Población (Conapo), etc-confirma que, a pesar de que algunos presidentes municipales del estado son omisos, ineficientes o, de plano, cómplices ante la delincuencia, en Puebla sí se han disminuido algunos crímenes, incluido el de asesinato intencional: Pese a muchos presidentes municipales omisos, Alejandro Armenta disminuye los casos de homicidio, feminicidio, secuestros, etc

Pese a que una ONG apartidista y prestigiada, como México Evalúa, haya confirmado que Puebla –como entidad – no está entre las de mayor violencia homicida en el país, las recientes detenciones de varios directores municipales de Seguridad Pública demuestran la necesidad de depurar las corporaciones policíacas y hacen obligatorio que todos los alcaldes del estado asuman YA como prioridad el combate a la delincuencia común y organizada.