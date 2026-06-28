Pese a muchos presidentes municipales omisos, Alejandro Armenta disminuye los casos de homicidio, feminicidio, secuestros, etc

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Lamentablemente, muchos presidentes municipales del estado siguen sin tomarse en serio la seguridad de la gente, pese a que cada día se demuestra que Puebla y el país viven una severa crisis de inseguridad y violencia:Otro asesinato en Puebla capital: Balearon a un hombre en el barrio de El Alto y falleció en el hospital

La realidad es que todos los ayuntamientos de la entidad tienen recursos, atribución y OBLIGACIÓN LEGAL de GARANTIZAR la seguridad de sus gobernados, pero muchos –demasiados –prefieren organizar conciertos, ferias, inventarse cobros, irse de viaje o, incluso, casarse: Acatlán y Guadalupe Lucero Bárcenas: Mucha soberbia…y nulos resultados en seguridad

El clamor es generalizado: ¡AYUDEN AL GOBERNADOR!, porque la seguridad es un clamor generalizado en la enorme mayoría de municipios, como lo volvió a demostrar el doloroso caso de los trabajadores de la CFE desaparecidos en la Sierra Norte: Sin éxito, la búsqueda de trabajadores de la CFE desaparecidos en la Sierra Norte

Pese a que muchos ediles andan en la cobradera de impuestos hechizos, frivolidad y dolce vita, la gestión de Alejandro Armenta sí ha logrado reducir el número de varios crímenes delitos de alto impacto. Y esto no lo digo yo, tampoco la Fiscalía General del Estado (FGE), que en este momento enfrenta dos retos muy importantes: Atrapar al llamado “tirador de la Atlixcáyotl” y aclarar qué pasó con los empleados de la CFE desaparecidos.

CIFRAS FEDERALES CONFIRMAN REDUCCIÓN DE CRÍMENES

Que el gobierno estatal disminuyó notablemente algunos delitos graves ES CORROBORADO por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); es decir, se trata de CIFRAS FEDERALES, que detalló que los programas a favor de las mujeres, como las casas Carmen Serdán y la reconstrucción del tejido social, permitieron reducir 71.4% los feminicidios: Casas Carmen Serdán Puebla han brindado 154 mil servicios: Armenta

No es casual que el SNSP confirmó la disminución de 21.4 por ciento en homicidios dolosos, porque Alejandro Armenta priorizó el desmantelamiento de bandas de delincuencia organizada y la captura de varios presuntos delincuentes, que tenían azolada a Puebla desde hace años, como “el bukanas”, a quien otras administraciones estatales y municipales no pudieron o no quisieron capturar: Confirman captura de “el bukanas” y otros acusados de delincuencia organizada

La entidad lleva años como foco de alarma en materia de huachicol y robo a transportistas, crímenes que provocaron la creación colectiva del llamado “triángulo rojo”. Durante el gobierno actual, se han recuperado más de 2.29 millones de litros, la desactivación de 586 tomas clandestinas, el aseguraron 932 contenedores y se detuvo 270 vehículos dedicados a este delito: Por el combate al huachicol, Pemex premia a Puebla…por 4ta vez

Los ataques a transportistas han bajado 34 por ciento durante la actual administración estatal.

Los resultados de Alejandro Armenta en el rubro de seguridad pública son tangibles, contundentes y reconocidos, incluso, por instancias nacionales, como Pemex o el mismo SNSP. ¿Cuánto más se podría lograr en el estado si determinados alcaldes dejaran de idear nuevos cobros a la gente y se olvidaran de sus campañas anticipadas por reelegirse o imponer a sus parejas, amigos o empleados como sucesores;: Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle Torres= Saqueo inmisericorde en San Andrés Cholula