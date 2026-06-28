Balean en autopista Puebla-Orizaba autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva

Proceso

PUEBLA, Pue. (apro).- El autobús en el que viajaban integrantes del equipo técnico y músicos del conjunto de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, fueron atacados balazos desde una camioneta cuando circulaban por la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del puente de Xonacatepec, resultando el chofer del vehículo herido.

El ataque se registró la madrugada de este domingo, cuando el grupo musical viajaba de San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde se había presentado la noche del sábado, para dirigirse a Chiapas.

Un comando de hombres armados los intentó obligar a detenerse, pero el conductor del autobús aceleró la marcha hasta llegar a un punto en la colonia Del Valle de esta capital donde pidieron apoyo.

En los hechos, de acuerdo a los reportes policíacos, resultó herido en un brazo, Luis Alberto Mota, segunda voz de la agrupación musical.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio emitió un comunicado en el que señala que paramédicos atendieron en ese punto a la persona herida y luego trasladado a un hospital para su valoración médica.