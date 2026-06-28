Tras más de 20 días de campamento base, Irán se despide de la calidez de Tijuana

Proceso

Luego de 20 días de refugiarse en el municipio de Tijuana, Baja California, debido a tensiones bélicas y políticas con los Estados Unidos, al grado de negarles visas, la Selección de Futbol de Irán agradeció y se despidió de la afición mexicana por haberlos acompañado durante su paso por el Mundial de Fútbol 2026.

La escuadra arribó el pasado 7 de junio al Hotel Marriott e hizo su lugar de juegos y entrenamiento el Estadio Caliente, la Casa de los Xolos de Tijuana, equipo propiedad del exalcalde Jorge Hank Rhon.

Este sábado 27, el empate de último minuto entre Argelia y Australia eliminó las posibilidades de que los iraníes avanzarán a la siguiente ronda.

Irán formó parte del Grupo G y midió fuerzas contra Nueva Zelanda (2-2), Bélgica (0-0) y Egipto (1-1), durante los días 15, 21 y 26 de junio, en juegos caracterizados por la prohibición de que estuvieran en suelo estadounidense, por lo que tenían que regresar a México.

En este lapso, la afición local los buscaba para autógrafo y tomarles fotografías, al grado de incluso llevarles serenata, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que se fue relajando con el paso de los días. Desde su cápsula, los iraníes también apreciaron la característica dinámica fronteriza, pues en esos días fue encontrado un cadáver abandonado frente al hotel sede.

Tras conocer el resultado de los argelinos y los australianos, las y los tijuanenses se acercaron nuevamente el Marriott para mostrar su apoyo; en respuesta, la delegación agradeció los gestos y atenciones.

“Esta anfitriona y esta calidez que hemos recibido por parte de Tijuana nunca la vamos a olvidar. Nuestra selección, nuestros jugadores, se van a ir de Tijuana con un recuerdo muy bueno de todos ustedes”, expresó a la prensa el embajador de la República Islámica de Irán en México, Abolfazl Pasandideh.

Reiteró la amabilidad tijuanense y aseguró que serán agradecidos en que caso de que los mexicanos visiten Teherán e Irán.

“Nuestro país es su segunda casa y los recibimos con mucho amor”, agregó Pasandideh en voz del traductor.

Hedayat Mombeni, secretario general de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, puntualizó que recibieron varios tipos de “injusticia” por parte del “país vecino norte”.