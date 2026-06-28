Confirman que caída de árbol destrozó dos vehículos

Tromba colapsó drenaje en el Centro Histórico y dejó varios autos varados

María Tenahua

La lluvia de este domingo, provocó una tragedia tras caída de un árbol en dos vehículos sobre la Recta a Cholula, en colonia La Paz.

Llegó personal de Protección Civil y Bomberos, para auxiliar a los tripulantes de las unidades, que quedaron prácticamente destrozadas.

Se habla de una persona que perdió la vida por este hecho.

A esto se suma el desplome de otros árboles intensas inundaciones en el bulevar 5 de Mayo y al colapso del drenaje en calles del Centro Histórico.