Casas Carmen Serdán Puebla han brindado 154 mil servicios: Armenta 

Erika Méndez
Las Casas Carmen Serdán en Puebla han brindado atención a 154 mil personas, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, indicó que ha crecido la cultura de la denuncia y ello ha reflejado una disminución en el delito de feminicidio.
Destacó que, además, la Fiscalía General del Estado ha abierto cinco mil carpetas de investigación por diversos casos de violencia.
You may also like
-
Anuncian festival de Arte y Discapacidad del 28 de noviembre al 3 de diciembre
-
Morena anuncia mega marcha por sus 7 años de gobierno
-
Fortalece Pepe Chedraui Senderos de Paz con alumbrado público LED en Geovillas del Sur
-
Video: Alejandro Armenta destaca en la mañanera de Sheinbaum las Casas Carmen Serdán
-
Video: Congreso del estado de Puebla analizará regular “arrancones”, planteó Pavel Gaspar