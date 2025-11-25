Gobierno Slider Principal

Casas Carmen Serdán Puebla han brindado 154 mil servicios: Armenta 

By Redaccion1 / 25 noviembre, 2025

Erika Méndez

Las Casas Carmen Serdán en Puebla han brindado atención a 154 mil personas, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, indicó que ha crecido la cultura de la denuncia y ello ha reflejado una disminución en el delito de feminicidio.

Destacó que, además, la Fiscalía General del Estado ha abierto cinco mil carpetas de investigación por diversos casos de violencia.

