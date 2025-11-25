Entregan título a la primera graduada en la Universidad de Artes Visuales- Puebla

Erika Méndez

Gobierno de Puebla entregó el título de licenciatura a la primera graduada de la Universidad de Artes Visuales en la entidad.

Se trata Yerani Flores Arroyo, una mujer con síndrome de Down, quien cursó de manera satisfactoria la universidad y aprobó su examen profesional.

Su madre, Ivón Arroyo Castañeda ,agradeció a la institución por permitir el ingreso de Yerani y que se convirtiera en la primera licenciada en Artes Visuales.