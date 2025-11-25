Entregan título a la primera graduada en la Universidad de Artes Visuales- Puebla

Erika Méndez
Gobierno de Puebla entregó el título de licenciatura a la primera graduada de la Universidad de Artes Visuales en la entidad.
Se trata Yerani Flores Arroyo, una mujer con síndrome de Down, quien cursó de manera satisfactoria la universidad y aprobó su examen profesional.
Su madre, Ivón Arroyo Castañeda ,agradeció a la institución por permitir el ingreso de Yerani y que se convirtiera en la primera licenciada en Artes Visuales.
You may also like
-
Casas Carmen Serdán Puebla han brindado 154 mil servicios: Armenta
-
Anuncian festival de Arte y Discapacidad del 28 de noviembre al 3 de diciembre
-
Morena anuncia mega marcha por sus 7 años de gobierno
-
Fortalece Pepe Chedraui Senderos de Paz con alumbrado público LED en Geovillas del Sur
-
Video: Alejandro Armenta destaca en la mañanera de Sheinbaum las Casas Carmen Serdán