Realizarán la expo artesanal navideña en el jardín El Carmen

María Tenahua

Los días 28,29 y 30 de noviembre, en el jardín del Carmen será la expo artesanal navideña, con representantes de las diferentes juntas auxiliares, que venderán sus productos.

En conferencia de prensa, el regidor Andrés Cerón Salas destacó que hace un año realizaron este tipo de eventos, pero en la sala de regidores, por ello, para esta ocasión se decidió algo en grande.