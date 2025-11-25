Anuncian festival de Arte y Discapacidad del 28 de noviembre al 3 de diciembre

María Tenahua
Autoridades municipales de Puebla anunciaron el festival de Arte y Discapacidad, para visibilizar el talento de este sector de la población.
Se realizará del 28 de noviembre al 3 de diciembre en diferentes sedes, como los nodos culturales.
En este sentido, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Anel Nochebuena, resaltó que realizan este tipo de eventos, porque es más complicado para los discapacitados ser artistas.
Refirió más de 20 actividades en el zócalo de la ciudad, nodos culturales del Centro Histórico, de San Baltazar Tetela, cerrito, Central de Abasto y la facultad de Filosofía de la BUAP, entre otras sedes.
