Video: Morena anuncia mega marcha por sus 7 años de gobierno 

María Huerta

La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero, informó que el próximo 6 de diciembre se llevará a cabo una mega marcha en la CDMX, como celebración por los 7 años de gobierno de este partido.

“Es para celebrar los 7 años de esta tranformación y queremos que lo hagan también los que son militantes, simpatizantes junto a Morena”, destacó que la marcha comenzará a las 9 de la mañana.

En conferencia de prensa, añadió que “la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que hay mucho qué celebrar y nos sumamos también a esta postura, porque lo que ha cambiado a nuestro país en 7 años es la transformación”.