Fortalece Pepe Chedraui Senderos de Paz con alumbrado público LED en Geovillas del Sur

– _El alcalde inauguró la modernización de 208 luminarias con esta tecnología en beneficio de más de 6 mil habitantes_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 26 de noviembre de 2025.- A fin de fortalecer los Senderos de Paz en la capital, el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, inauguró la modernización del alumbrado público en el Fraccionamiento Geovillas del Sur, donde se renovaron 208 luminarias, logrando una cobertura total del 100 por ciento con tecnología LED en toda la zona.

En este fraccionamiento existían 290 luminarias en total: únicamente 82 contaban con tecnología LED y las otras 208 eran de AMC, por lo que a través de esta intervención integral de la Secretaría de Servicios Públicos, cada calle, andador y área común cuenta con iluminación moderna, eficiente y segura, un avance fundamental para una colonia que presenta índice de rezago social.

Con estas acciones, más de 6 mil habitantes se benefician directamente, disfrutando de espacios mejor iluminados que favorecen la convivencia, la movilidad nocturna y la percepción de seguridad. Esta modernización también fortalece los Senderos de Paz, una estrategia que busca que las y los ciudadanos caminen con tranquilidad por rutas seguras dentro de sus colonias.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, subrayó que este tipo de proyectos son parte del compromiso permanente del alcalde Pepe Chedraui para llevar infraestructura de calidad a las zonas que más lo necesitan. Expresó que la modernización del alumbrado no solo mejora la iluminación, sino que también impulsa entornos más dignos, ordenados y funcionales para las familias.

Refrenda Pepe Chedraui trabajo interinstitucional y de proximidad con la comunidad estudiantil

– _En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, encabezó el evento Guardianes de la Paz en el BINE_

Puebla., Pue.- 25 de noviembre de 2025.- Para reiterar el compromiso del Gobierno de la Ciudad de fomentar la participación, el fortalecimiento del tejido social así como la difusión de medidas de autocuidado se llevó a cabo la acción Guardianes de Paz, BINE por la Paz y la Igualdad.

La estrategia también tiene la intención de fortalecer la proximidad social con autoridades de seguridad y de prevención del delito, así como la sensibilización de la población sobre la corresponsabilidad en la construcción de comunidades libres de violencia, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, reiteró su compromiso de seguir velando por la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; asimismo, destacó la importancia de seguir trabajando para fortalecer la cultura de la paz y el tejido social, mediante este tipo de iniciativas.

“Es un gusto encabezar una jornada más de Guardianes de la Paz, estrategia impulsada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio para fortalecer el tejido social, promover la participación ciudadana y acercar a la población a sus cuerpos de seguridad, con estas acciones construimos comunidades más seguras basadas en la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía”, agregó.

El secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, resaltó que esta iniciativa permite impulsar acciones para prevenir, atender y erradicar todo tipo de violencia desde las aulas formar agentes de cambio por la construcción de la paz y el fortalecimiento del tejido social.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, reconoció la importancia de desarrollas estas acciones de proximidad y crear entornos de paz y protección como un compromiso específico del presidente municipal, Pepe Chedraui. Agregó que la estrategia es resultado de un trabajo coordinado con el Gobierno Federal y Estatal.

Asimismo, Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, destacó la relevancia de esta iniciativa como un espacio para la reflexión, aprendizaje y actuar colectivo por un mismo objetivo la paz, la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia. “Ser guardianes y guardianas de la paz significa cuidarse, cuidar a sus iguales y rechazar cualquier forma de violencio o discriminación”, enfatizó

En las instalaciones del BINE, se dio cita personal de los tres niveles de Gobierno, como son elementos de las policías de la Ciudad, Estatal, Forestal, Bomberos, Protección Civil Municipal, Defensa y Guardia Nacional.

Al evento asistieron Yadira Lira Navarro, secretaria de las Mujeres del Estado de Puebla, en representación del gobernador Alejandro Armenta; el general Héctor Ávila Alcocer, comandante de la VI Región Militar; el mayor Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la XXV Zona Militar; coronel Marco Antonio Mendoza, coordinador estatal en Puebla de la Guardia Nacional; Teniente Juan Ramón Falcón Flores, director de la Policía Forestal, en representación del secretario de Seguridad Pública del Estado.