Hombre herido de bala tras ir a comprar una camioneta ofrecida por Facebook en Huejotzingo

Desde Puebla
Un hombre terminó herido de bala tras acudir a concretar la compra de una camioneta ofrecida en redes sociales por 138 mil pesos en el municipio de Huejotzingo.
Los hecho ocurrieron en el Tercer Barrio.
Agentes resguardaron el área y comenzaron las indagatorias para dar con los responsables
