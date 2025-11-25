Inseguridad

Hombre herido de bala tras ir a comprar una camioneta ofrecida por Facebook en Huejotzingo

By Redaccion1 / 25 noviembre, 2025

Desde Puebla

Un hombre terminó herido de bala tras acudir a concretar la compra de una camioneta ofrecida en redes sociales por 138 mil pesos en el municipio de Huejotzingo.

Los hecho ocurrieron en el Tercer Barrio.

Agentes resguardaron el área y comenzaron las indagatorias para dar con los responsables

