Video: Alejandro Armenta destaca en la mañanera de Sheinbaum las Casas Carmen Serdán

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier destacó -durante la mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo- las Casas Carmen Serdán.
A través de una videoconferencia aseguró que en Puebla están trabajando en equipo para proteger, promover e impulsar a las mujeres.
Indicó que un gran avance es la descentralización de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en las Casas Carmen Serdán haya investigadoras, ministerios públicos, psicólogas y doctoras peritas mujeres.
A fin de brindar una atención adecuada a las féminas y que en ningún caso haya revictimización.
You may also like
-
Video: Congreso del estado de Puebla analizará regular “arrancones”, planteó Pavel Gaspar
-
Tabasco, Chiapas y Baja California, estados con mayor aumento en homicidios doloso
-
Vinculan a proceso a Fátima Isabel ‘N’ por homicidio de sacerdote en Tultitlán
-
Autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en cuatro entidades y detuvieron a 15 personas de una célula delictiva
-
El medio digital aísla y deshumaniza: Olimpia Melo Cruz