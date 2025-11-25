Video: Alejandro Armenta destaca en la mañanera de Sheinbaum las Casas Carmen Serdán

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier destacó -durante la mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo- las Casas Carmen Serdán.

A través de una videoconferencia aseguró que en Puebla están trabajando en equipo para proteger, promover e impulsar a las mujeres.

Indicó que un gran avance es la descentralización de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en las Casas Carmen Serdán haya investigadoras, ministerios públicos, psicólogas y doctoras peritas mujeres.

A fin de brindar una atención adecuada a las féminas y que en ningún caso haya revictimización.