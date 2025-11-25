Video: Congreso del estado de Puebla analizará regular “arrancones”, planteó Pavel Gaspar

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el Poder Legislativo local revisará el marco jurídico vigente para analizar la posible regulación de los denominados “arrancones” en la entidad, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de la población.

Gaspar Ramírez explicó que, ante los incidentes registrados en distintos puntos del estado y las quejas de habitantes, las y los diputados poblanos buscarán determinar si es necesaria una reforma a las leyes actuales —ya sea en materia de movilidad, seguridad pública o espectáculos— para establecer criterios claros sobre la realización de estas prácticas.

El legislador sostuvo que la intención no es criminalizar de manera inmediata a quienes participan en los “arrancones”, sino revisar a fondo el fenómeno y sus consecuencias. En este sentido, subrayó que el análisis legislativo tendrá como eje central la prevención de accidentes, así como la disminución de riesgos tanto para participantes como para espectadores y terceros.

Asimismo, el presidente de la Junta de Gobierno señaló que se abrirán espacios de diálogo con autoridades, especialistas y ciudadanía, a fin de contar con mayores elementos antes de plantear cualquier iniciativa de reforma. De acuerdo con el legislador, el Congreso buscará construir un marco regulatorio que brinde certeza jurídica y contribuya a salvaguardar la vida y la seguridad de las personas en el estado de Puebla.

Estudiará iniciativa para sancionar la apología del delito en espectáculos masivos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar, confirmó que el Poder Legislativo llevará a cabo un análisis “serio, profundo y con responsabilidad social” de la iniciativa impulsada por el diputado Miguel Trujillo, la cual pretende imponer sanciones de hasta seis años de prisión por realizar apología del delito en espectáculos masivos.

Gaspar enfatizó que el Congreso mantiene una postura firme en defensa de la libertad de expresión, pero también tiene la obligación de proteger a niñas, niños, adolescentes y familias. Por ello, subrayó que el debate deberá trascender cualquier interés o postura partidista.

“En este Congreso defendemos la libertad de expresión, pero también entendemos que la recuperación del tejido social es fundamental. Este es un asunto que requiere un análisis responsable, siempre con respeto a los derechos humanos y pensando en la niñez y la juventud”, señaló.

El diputado destacó que expresiones culturales como los corridos, algunos contenidos digitales y la difusión de narrativas que normalizan la violencia deben ser revisadas con mayor detenimiento, ya que influyen en la formación social desde edades tempranas.

La propuesta en discusión

La iniciativa presentada por el diputado morenista Miguel Trujillo de Ita plantea reformas al artículo 229 del Código Penal de Puebla, así como la incorporación de los artículos 229 Bis y 229 Ter, para aumentar las sanciones relacionadas con la apología del delito en eventos públicos de gran afluencia.

El documento propone que quienes promuevan, celebren o justifiquen conductas ilícitas durante espectáculos masivos, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales, podrían recibir penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas que oscilarían entre 50 y 500 Unidades de Medida de Actualización.

Sin embargo, si la apología se vincula con delitos cometidos por grupos de la delincuencia organizada, la pena podría ascender hasta seis años de prisión.

Con esta reforma, los legisladores buscan frenar la reproducción y legitimación de actividades criminales en espacios de entretenimiento o difusión pública, donde consideran que estos contenidos pueden favorecer la violencia o promover vínculos con organizaciones delictivas.