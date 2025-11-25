Sheinbaum descarta “persecución” a agricultores y transportistas por megabloqueo en carreteras federales

INFOBAE

La mandataria señaló que hay libertad de expresión y explicó el tema de la ley de aguas, tema que recientemente abordan algunos manifestantes

Durante la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se perseguirá ni a agricultores ni a transportistas por megabloqueo en carreteras federales.

Luego de recordar que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez comentó en rueda de prensa que es un delito cerrar las carreteras, la mandataria explicó que en efecto lo es pero aclaró que “cuando hay una manifestación que tiene que ver con fines políticos, sociales, demandas, no perseguimos a nadie por manifestarse”

Posteriormente, abordó el tema de la Ley de Aguas, el cual señaló por recientemente ser utilizado por algunos manifestantes como motivo del megabloqueo

Luego de señalar que han recibido menos denuncias de inseguridad en carreteras, dio a conocer una gráfica en la que mostró una disminución de 54% en el promedio diario de denuncias en comparación con 2018 y agregó que “hay que seguir trabajando porque buscamos que haya cero robos”.

Agregó que “también se planteó el tema de la Ley de Aguas” y destacó que “hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan”.

Además, recordó que en múltiples ocasiones esta ley tiene como planteamiento “regresar como recurso de la nación el agua, que deje de ser una mercancía como fue el objetivo de la ley de 1992.″