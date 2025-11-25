¡Llegó lo bueno! Así se jugarán las Finales de Conferencia en la MLS 2025

MEDIO TIEMPO

Ha sido una larga temporada, pero llegó el momento de la definición de los títulos en la MLS. Ya nada más quedan cuatro equipos que buscarán quedarse con la gloria, pero antes, deberán medirse en las Finales de Conferencia.

Inter Miami, Vancouver Whitecaps, New York City FC y San Diego FC, son los cuatros equipos que siguen buscando ser el mejor conjunto de la temporada 2025.

¿Cómo se jugarán las Finales de Conferencia de la MLS?

Después de una larga lucha, parece que uno de los objeticos de Lionel Messi en la MLS, está más cerca que nunca. El equipo de Inter Miami derrotó a Cincinnati en una prueba importante y lograron su pase a la siguiente ronda.

Del otro lado, el New York City FC hizo lo propio, para vencer por la mínima ventaja al Philadelphia Union y avanzando a la ronda previa al título de la MLS.

Mientras que en la otra llave, el Vancouver Whitecaps tuvo una de las pruebas más complicadas, pero vencieron en los penales a Los Angeles FC, durante el juego que quizás fue más emocionante en esta ronda.

Finalmente, el San Diego FC también supo sacar un valioso triunfo por la mínima ventaja sobre Minnesota United, para que los dos juegos quedaran definidos.

Así se juegan las Finales de Conferencia de la MLS

• Inter Miami vs New York City FC

• San Diego FC vs Vancouver Whitecaps

¿Cuándo se juegan las Finales de Conferencia de la MLS?

Los dos encuentros de Final de Conferencia se disputarán el próximo sábado 29 de noviembre. El juego de Inter Miami vs New York City FC, se disputará a las 17:00 horas. Mientras que el encuentro de San Diego vs Vancouver se jugará a las 20:00 horas.

Cabe recordar que la transmisión de los dos partidos se podrá ver a través de la plataforma de Apple TV, con la contrataci

ón del MLS Season Pass.