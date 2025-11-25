Nueve mexicanas son elegidas en el Draft de la Women’s Pro Baseball League

MILENIO

Estados Unidos volverá a tener beisbol femenil profesional ya que en agosto del 2026 arrancará la primera temporada de la Women’s Pro Baseball League (WPBL), una liga formada por cuatro equipos que llevaron a cabo su Draft de Jugadoras en el que eligieron a nueve peloteras nacidas en México.

Rocío Barajas, Samaria Benítez, Edith De Leija, Rosi Del Castillo, María José Valenzuela, Luisa Hernández, Diana Ibarra, Esthela Segovia y Flor Valerio son las jugadoras mexicanas que fueron elegidas por las escuadras fundadoras de la WPBL y ahora buscarán ganarse un lugar en el roster para la primera temporada de este circuito.

Las peloteras de México elegidas en este Draft ocupan cinco posiciones diferentes dentro del diamante, siendo tres lanzadoras, tres tercera bases, una short stop, una segunda base y una receptora, quienes estarán repartidas en las cuatro novenas. El equipo de Nueva York y San Francisco escogieron a tres mexicanas, mientras que la escuadra de Los Angeles tiene a dos y la de Boston a una.

Resulta sumamente destacado que nueve jugadoras mexicanas hayan sido elegidas por las escuadras de la WPBL, ya que ellas fueron parte de 600 peloteras que participaron en pruebas abiertas en agosto en el Nationals Park, estadio de los Washington Nationals de la MLB, donde a partir del desempeño en ese Draft así como de la revisión de videos de juego, la liga elaboró su primera lista oficial de jugadoras elegibles para el Draft, teniendo a más de 120 candidatas.

Teniendo la lista de elegibles, las cuatro escuadras de la Women’s Pro Baseball League participaron en el Draft en donde cada una eligió a 30 peloteras, cinco en cada una de las seis rondas, lo que dejó en 120 jugadoras seleccionadas para comenzar a trabajar. Es importante aclarar que no todas las jugadoras seleccionadas en el Draft tienen garantizado un puesto en la plantilla ni un contrato, ya que deberán de ganarse un lugar en el roster final para la Temporada 2026. Los equipos tendrán derecho a traspasar a los jugadores seleccionados en el draft después del 1 de enero de 2026.

¿Qué es y cómo se jugará la Women’s Pro Baseball League?

La liga se fundó en 2024 con el objetivo de aumentar la visibilidad, la proliferación y los espacios para jugar beisbol de mujeres, estableciendo una vía hacia el profesionalismo para jugadoras universitarias y aficionadas que posteriormente pueden participar en los diferentes eventos continentales y mundiales que organiza la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol.

La WPBL será la única liga profesional de beisbol femenil en Estados Unidos, un proyecto que fue cofundado por Justine Siegal, la primera mujer en ser parte de un staff de coacheo de un equipo profesional masculino de béisbol, así como la primera en lanzar prácticas de bateo en las Grandes Ligas.

“Ha sido un trabajo arduo y constante para que la Liga llegara a este momento histórico, y me enorgullece que el jueves por la noche haya cuatro equipos profesionales de béisbol femenino. Agradezco enormemente todo el apoyo que ha recibido esta Liga y, en especial, a las jugadoras que han acogido con entusiasmo la WPBL”, declaró Justine Siegal, cofundadora de la WPBL.

La creación de la Women’s Pro Baseball League busca revivir un proyecto profesional en este deporte que ha tenido cuatro intentos en su historia, siendo el primero de ellos la All-American Girls Professional Baseball League (1943 a 1954) y el último el de la Ladies League Baseball (1997-1998).

En su primera temporada, la WPBL contará con cuatro equipos que representarán a cuatro de los mercados más grandes de los Estados Unidos, teniendo al Robin Roberts Stadium en Springfield, Illinois, como la sede de esta primera campaña. La temporada se jugará a partir del 1 de agosto de 2026 teniendo un calendario de juego de cuatro semanas, para después dar paso a dos semanas de playoffs. Todos los juegos son a siete entradas y se juega con bats de aluminio. Los rosters de los equipos pueden tener entre 15 y 25 jugadoras.

JUGADORAS MEXICANAS ELEGIDAS EN EL DRAFT DE LA WPBL

Rocío Barajas (PD): elegida por Nueva York

Edith De Leija (3B): elegida por Nueva York

Diana Ibarra (3B): elegida por Nueva York

Esthela Segovia (C): elegida por San Francisco

Flor Valerio (PD): elegida por San Francisco

Rosi Del Castillo (PD): elegida por San Francisco

Samaria Benítez (SS): elegida por Los Ángeles

Luisa Hernández (3B): elegida por Los Ángeles

María José Valenzuela (2B): elegida por Boston

LAS LIGAS DE BEISBOL FEMENIL PROFESIONAL EN EU

All-American Girls Professional Baseball League: de 1943 a 1954

National Girls Baseball League: de 1944-1954

International Girls Baseball League: de 1952 a 1953

Ladies League Baseball: de 1997 a 1998