Investigan infiltración criminal en escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, dice Alfredo Ramírez Bedolla

La investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha puesto como uno de los focos principales a los elementos de la Policía Municipal que se encargaban de brindarle protección, pues se indaga si hubo infiltración de algún grupo criminal en su círculo cercano de seguridad, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal recordó que hasta ahora suman ocho detenciones por el caso de Carlos Manzo; se trata de Jorge Armando N., presunto autor intelectual y siete policías municipales que tenían la encomienda de mantener a salvo al presidente municipal.

“Hay detenidos por varias líneas de investigación, esto hay que decirlo, todas las líneas de investigación están desplegadas, desdobladas, con transparencia, con alta responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que también trabaja en temas de inteligencia con nuestra propia Secretaría de Segura Pública … yo estoy seguro vamos a lograr la vinculación a proceso”, mencionó.

Se investiga si hay criminales infiltrados

Sobre la detención de los policías, detalló que se investiga si criminales se infiltraron para poder cometer el asesinato.

“El primer círculo de escoltas que está la investigación precisamente muy avanzada, de que hayan sido pues bueno también de alguna manera penetrados por algún grupo de la delincuencia organizada”, reveló.

Destacó que existe una amplia coordinación entre la FGE Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual “ha permitido tener avances muy oportunos, prontos y certeros”. Dijo que la familia de Carlos Manzo ha dado su voto de confianza a las autoridades.

“Hay la confianza, también la propia familia ha demostrado y ha dado su voto de confianza en las investigaciones”, concluyó.