Autos varados en el bulevar 5 de Mayo, a la altura del IMSS San José

Arlette Hernández
¡Increíble! Así quedaron inundados algunos automóviles que circulaban por el Bulevar 5 de Mayo frente al IMSS de San José, la zona permanece cerrada, tome sus precauciones.
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