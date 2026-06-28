Puebla capital

Autos varados en el bulevar 5 de Mayo, a la altura del IMSS San José

By Redaccion2 / 28 junio, 2026
Auto varado

Arlette Hernández

¡Increíble! Así quedaron inundados algunos automóviles que circulaban por el Bulevar 5 de Mayo frente al IMSS de San José, la zona permanece cerrada, tome sus precauciones.

 

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