Video: Tromba inundó zonas del bulevar 5 de Mayo, desbordó vaso regulador del Puente Negro y del Río San Francisco

Desde Puebla
¡Increíble!
Así quedaron inundados algunos automóviles que circulaban por el Bulevar 5 de Mayo, frente al IMSS San José.
La zona fue cerrada, tome sus precauciones.
Se desbordó vaso regulador del Puente Negro y barranca de Santuario por la fuerte lluvia en la capital poblana.
Tras la fuerte lluvia de este domingo, se desbordó el vaso regulador del Puente Negro y fue cerrada la circulación por unas horas en la Diagonal Defensores de la República y calle Vicente Guerrero.
También se desbordó el Río San Francisco, en el sur de la ciudad, así como la barranca el Santuario en la colonia México 83.
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