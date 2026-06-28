Video: Tromba inundó zonas del bulevar 5 de Mayo, desbordó vaso regulador del Puente Negro y del Río San Francisco

Desde Puebla

¡Increíble!

Así quedaron inundados algunos automóviles que circulaban por el Bulevar 5 de Mayo, frente al IMSS San José.

La zona fue cerrada, tome sus precauciones.

Se desbordó vaso regulador del Puente Negro y barranca de Santuario por la fuerte lluvia en la capital poblana.

Tras la fuerte lluvia de este domingo, se desbordó el vaso regulador del Puente Negro y fue cerrada la circulación por unas horas en la Diagonal Defensores de la República y calle Vicente Guerrero.

También se desbordó el Río San Francisco, en el sur de la ciudad, así como la barranca el Santuario en la colonia México 83.