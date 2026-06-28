Una mujer muerta, inundaciones, vehículos varados y árboles caídos dejó la tromba en Puebla capital, confirman

– _Se realizó el rescate de personas y vehículos varados en diversas zonas de la ciudad_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 28 de junio de 2026.- Se activó el Plan DN-III en la zona de Diagonal Defensores, la evacuación preventiva de 18 viviendas, el rescate de personas en la Central de Abasto y la atención de un vehículo en el que, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de una persona.

De manera paralela, las brigadas operativas han atendido 16 puntos de inundación, así como el desbordamiento del vaso regulador de Puente Negro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, realizó el rescate de personas y vehículos que quedaron varados en diversas zonas de la ciudad y acudió a realizar el retiro de árboles caídos en varios puntos de la capital.

En conjunto con personal de la Secretaría de Servicios Públicos se atendió la caída de árboles en la colonia Las Hadas y en el bulevar Valsequillo, realizando el retiro del desecho vegetal y el despeje de las vialidades, así como uno más en el Parque Esteban de Antuñano a la altura de la Cruz Roja.

Asimismo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se trabaja para restablecer el servicio tras una falla en la red de suministro eléctrico, priorizando la seguridad y el bienestar de las y los poblanos.

Paralelamente, personal de la Dirección General de Control de Tránsito, implementó cierres viales en calles y avenidas del municipio, a fin de generar esquemas de movilidad segura para conductores y peatones.

Además, se reportaron afectaciones en diversos puntos del Centro Histórico de Puebla, entre ellos el bajopuente del Bulevar 5 de Mayo, Plaza San Francisco, Avenida Juárez y el Zócalo, donde se registraron encharcamientos, inundaciones y fallas en el suministro eléctrico.

El 99 por ciento de la red semafórica de la capital operó con normalidad durante la precipitación pluvial. Adicionalmente, desde el Centro de Monitoreo Semafórico se mantiene seguimiento en tiempo real para atender cualquier incidencia de manera oportuna.

Ante el desbordamiento registrado en la zona de Puente Negro, el Organismo Operador del Servicio de Limpia desplegó un operativo de atención con 10 elementos, dos camiones de volteo y un minicargador para realizar el retiro de lodo, residuos y material arrastrado por la corriente, así como contribuir a la limpieza y rehabilitación de la vialidad.