Por Mino D’Blanc

“The Time of My Life” es el nuevo sencillo de Benson Boone, mismo que ya se encuentra disponible a través de Warner Records en todas las plataformas digitales.

Con esta canción, el ganador multiplatino y nominado al Grammy, abre un capítulo completamente nuevo en su trayectoria.

El sencillo de progresión lenta captura el inquietante desapego de seguir adelante en la vida sin la persona que se piensa que estaría al lado de uno hasta el final.

El video musical adjunto de “The Time of My Life” retrata la desconexión emocional a través de una producción teatral protagonizada por Alex Earle. La pareja en la trama juguetea una historia de amor más grande que la vida, lo que contrasta de manera perfectible con la lucha interna de Boone, ya que está visiblemente atormentado por el recuerdo de una pareja anterior. El video se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ptlsli-QXXc&src=Linkfire&lId=d0175d90-99f8-469e-8b29-506e782f5284&cId=d3d58fd7-4c47-11e6-9fd0-066c3e7a8751

Boone se está preparando para lanzar su “Wanted Man Tour”, del cual ya tiene 35 fechas confirmadas y con el que conquistará los estadios de la unión americana.

“The Time of My Life” fue compuesta por Boone con sus colaboradores habituales que son Jack LaFrantz y el reconocido productor Jason Evigan (Justin Bieber, Sabrina Carpenter”. La canción se desliza en escena como un sueño melancólico. Solo una guitarra acústica y la voz atormentada del artista, para luego fusionarse con voces altísimas y un asombroso muro de sonido completo con batería que revienta, guitarra eléctrica tormentosa y voces en capas.

Canalizando los “espíritus malignos” del rock de los 50 a través de una lente moderna, Boone canta: “Yes, I’m having the time of my life, but something about it feels so off / I wish you came along / If this is as good as it gets, then why is my head such a mess, dear? / Oh, why is it all so wrong?”.

La anticipación de este sencillo ha ido creciendo durante el último mes, especialmente a medida que Earle y Boone intercambiaban videos virales; ella haciendo lisync de la canción desde un yate en Mónaco y él recreando ese TikTok hasta con el pequeño vestido negro que llevaba ella. “The Time of My Life” es la primera canción de Boone desde el lanzamiento de “American Heart”, su exitoso segundo álbum, mismo que debutó en el Top 10 en diez países, incluyendo el número 2 en Estados Unidos y Canadá y el número 1 en Australia y Nueva Zelanda.

Poco antes del lanzamiento del álbum en junio pasado, Boone hizo su debut en “Saturday Night Live” con los sencillos “Mystical Magical” -mismo que superó los 500 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 en las radios Top 40 y Hot AC, y fue la banda sonora de la Campaña Navideña 2025 de Target- y “Sorry I’m Here For Someone Else” –que tiene más de 500 millones de reproducciones, número 1 en radio Hot AC y número 2 en radio Top 40-. Cabe mencionar que ambas canciones subieron en el Billboard Hot 100 junto con “Beautiful Things”, el éxito de Boone en el año 2024. Aún generando revuelo un año después, “American Heart” también incluyó “Mr. Electric Blue” y “Momma Song”.

Todo esto fue después del debut que acaparó titulares de Boone durante la 67ª Entrega Anual de los Premios Grammy, en donde fue nombrado “Mejor Artista Nuevo” y ofreció una actuación inolvidable de “Beautiful Things”. El año pasado también se apoderó del escenario principal de Coachella, teniendo como invitado especial al gran Brian May del icónico grupo Queen para interpretar de manera electrizante y viral “Bohemian Rhapsody”. Los dos se reunieron en un par de espectáculos durante la etapa europea del “American Heart Tour” con el que Boone recorre el mundo.

“Beautiful Things” elevó a Boone al estatus de superestrella global ya que fue la canción número 1 más reproducida en el mundo en el año 2024 y el mes pasado el video musical de la misma se unió al Billion Views Club de YouTube. El éxito viral registró siete semanas masivas en el número 1 de la lista Billboard Global 200, alcanzó el número 1 en las radios Top 40, Hot AC y subió al número dos en el Billboard Hot 100. La canción también le valió a Boone dos Billboard Music Awards, un MTV VMA, un iHeartRadio Music Award, Champion Award y múltiples galardones internacionales. El tema que conquistó las listas fue incluído en su álbum debut “2x Platino Fireworks &Rollerblades”.

En este año 2026 Boone coprotagonizó en el mes de febrero con Ben Stiller un anuncio de Instacar para el Super Bowl y encabezó un concierto en San Francisco para la serie de conciertos “Super Bowl LX”. Ahora el artista muestra hacia dónde se dirige.