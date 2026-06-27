Sin éxito, la búsqueda de trabajadores de la CFE desaparecidos en la Sierra Norte

Abelardo Domínguez

Sin éxito la búsqueda de Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportados desaparecidos desde el viernes 26 de junio.

Hubo este sábado un nuevo avance con el hallazgo de la unidad oficial en la que viajaban.

Los dos empleados salieron la mañana del viernes de Huauchinango, Puebla, para su jornada laboral.

Horas después, la última ubicación conocida del vehículo fue sobre la autopista México Tuxpan 132D, a la altura de Acaxochitlán, Hidalgo.

Desde ese momento se perdió todo contacto con ellos.

La unidad fue encontrada este sábado, abandonada sobre un camino de terracería por elementos de la policía Acaxochitlán.

Estaba sin placas de circulación ni los rótulos de la Comisión Federal de Electricidad.

Hasta ahora, el aseguramiento del vehículo representa el único avance en este caso.

No hay información sobre ambos trabajadores y las autoridades continúan la búsqueda.