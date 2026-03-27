Este Domingo de Ramos  comienza la Semana Santa

Desde Puebla
Este 29 de marzo será Domingo de Ramos y, con ello, comenzará la Semana Santa en la Catedral de Puebla, señaló la Arquidiócesis, que llamó a todos los fieles a vivir con fe y devoción las celebraciones.
El domingo será de ramos, que consiste en la bendición de palmas al final de cada misa.
Las misas serán a las 8:00 horas, para dar paso a las 9:30 horas la procesión de la Capilla del Sagrario.
A las 10:00 horas comenzará la misa a cargo del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
Mientras, el Lunes Santo se tendrá la jornada penitencial, con confesiones de 8:00 a 20:00 horas
Y el Martes Santo, a las 11:00, horas la solemne misa crismal del arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, que celebra el presbiterio.
El Jueves Santo, al mediodía, se tendrá el rito del lavatorio de los pies y a las 19:00 horas la misa de la Cena del Señor.
Para el Viernes Santo, a las 10:00 horas al interior de la Catedral se tendrá el Santo Viacrucis.
El Sábado Santo, a las 23:00 horas, la Solemne Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección.
You may also like
-
Vecinos de Altepexi protestan por problemas de agua
-
La meta es llegar a 70 estancias infantiles este año en Puebla capital: Carlos Gómez
-
Abaten a dos presuntos delincuentes en Juan C Bonilla
-
La comezón en perros genera 3 de cada 10 consultas veterinarias
-
Aqüifera, Festival del Bosque, llega a Aztlán Feria de Chapultepec con una experiencia inmersiva sobre el origen del agua