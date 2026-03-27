Arranca operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026” 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla arrancó el operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026”, el cual, estará vigente hasta el 12 de abril.

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez, indicó que participarán más de cuatro mil elementos estatales, federales y municipales.

Mantendrán vigilancia permanente en espacios turísticos, centros comerciales, mercados, balnearios y espacios recreativos.

También brindarán acompañamiento en actividades religiosas e instalarán un consejo de mando interinstitucional.