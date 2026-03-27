En Puebla, se espera cerca de 950 mil visitantes en Semana Santa

Erika Méndez

En la entidad poblana, autoridades estatales esperan l 950 mil visitantes durante las vacaciones de Semana Santa.

La titular de la secretaría de Turismo, Carla López Malo, dijo que estiman un crecimiento del 8% respecto al año pasado.

En tanto, la derrama económica esperada es de mil 43 millones de pesos y la ocupación hotelera mayor al 75%, llegaría hasta el 90% durante el fin de semana.