En Puebla, se espera cerca de 950 mil visitantes en Semana Santa

Erika Méndez
En la entidad poblana, autoridades estatales esperan l 950 mil visitantes durante las vacaciones de Semana Santa.
La titular de la secretaría de Turismo, Carla López Malo, dijo que estiman un crecimiento del 8% respecto al año pasado.
En tanto, la derrama económica esperada es de mil 43 millones de pesos y la ocupación hotelera mayor al 75%, llegaría hasta el 90% durante el fin de semana.
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