Confirman muerte de dos supuestos maleantes en Juan C Bonilla

Desde Puebla

JUAN C. BONILLA, Pue.- Ante los hechos registrados en la junta auxiliar Santa María Zacatepec, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado mantiene un despliegue con la participación de autoridades federales y municipales, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre un robo a negocio, y durante las labores de seguimiento a este hecho, se registró en enfrentamiento con personas armadas.

Ante el peligro inminente y en apego a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, los uniformados repelieron la agresión. Como resultado de esta intervención, una persona fue detenida y dos masculinos probables responsables perdieron la vida.

En el lugar permanecen las fuerzas de seguridad, así como personal ministerial para realizar las diligencias pertinentes e integrar la carpeta de investigación correspondiente.