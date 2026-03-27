Puebla reportó 2 mil 261 mujeres víctimas de delitos en el primer bimestre del año

María Huerta

De acuerdo al último informe de “Violencia contra las mujeres”, del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre del año 2 mil 261 mujeres fueron víctimas de algún delito en el estadio.

Desde feminicidios, homicidios, lesiones, secuestros, extorsión, corrupción de menores, violaciones y violencia familiar.

Éste último fue el de mayor cifra en el primer bimestre, al llegar a los mil 696 casos, en segundo lugar las lesiones dolosas con 312 incidencias.

Asimismo, el documento expone que Puebla registró dos feminicidios, a nivel nacional fue la posición 16, el primer lo ocupó Sinaloa con 13, seguido de la Ciudad de México y Veracruz con 9 cada uno y Chiapas con 8 incidencias.