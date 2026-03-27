Gobierno de Puebla se integra a la Red Nacional de Vinculación Laboral

-El objetivo es fortalecer la inclusión con coordinación interinstitucional e impulsar empleo digno para grupos vulnerables.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA Pue. – Con el objetivo de establecer un mecanismo de coordinación que amplíe el acceso al empleo digno y fortalezca el bienestar compartido, el gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier, llevó a cabo la instalación de la Red Nacional de Vinculación Laboral en Puebla, con la participación de dependencias estatales, el Servicio Nacional de Empleo y diversas instituciones públicas y privadas.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la Red Nacional de Vinculación Laboral constituye una herramienta estratégica para articular acciones entre órdenes de gobierno, sector empresarial y organizaciones sociales. Señaló que Puebla asumió el compromiso de consolidar un modelo de vinculación laboral con enfoque humano, mediante esquemas de capacitación, asesoría y acompañamiento especializado que incrementan la empleabilidad.

Indicó que esta estrategia se alineó con la política de desarrollo económico impulsada por la Cuarta Transformación y con el Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Precisó que en Puebla se trabaja bajo los principios de bienestar compartido, con una visión orientada a generar oportunidades reales de empleo, a partir de la participación activa de los sectores público, privado y social.

Destacó que, mediante programas como Abriendo Espacios y el Centro de Evaluación VALPAR, se avanzó en la construcción de una política laboral más equitativa e incluyente. Añadió que la implementación de esquemas de movilidad laboral permitió atender a personas en contexto de movilidad, así como a jornaleras y jornaleros agrícolas, con el propósito de ampliar su acceso a empleos formales y condiciones laborales dignas.

En el acto participaron por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; el director general del Servicio Nacional de Empleo, Juan Pablo Arratia Buenrostro; el director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, Raúl Pineda Raygoza; el director del Servicio Nacional de Empleo y Participación, Carlos Armando Popoca Bermúdez; la directora de la Escuela de Capacitación para el Trabajo y Profesional Técnico del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Tania Porras Gómez; y la coordinadora del Centro Gerontológico Casa del Abue del Sistema Estatal DIF, Miriam López Márquez. También asistieron representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como representantes de empresas que se integraron a la red en modalidades presencial y virtual.