No se talará ningún árbol por el cablebús: Armenta

Erika Méndez
No se talará ningún árbol por la construcción del cablebús, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
En entrevista, informó que en los próximos días presentará el esquema del proyecto modificado, con base en las peticiones de los ciudadanos.
Aseguró que este sistema de transporte no provocará daños, sino beneficios, principalmente para las personas que no tienen acceso al transporte y necesitan seguridad, como las mujeres y los jóvenes.
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