Cuba, preparada para enfrentar a EU: José Ángel Maury

María Huerta

El consejero político de la embajada de Cuba en México, José Ángel Maury de Toro, señaló que, a pesar del bloqueo económico firmado por Donald Trump el pasado mes de enero, el pueblo cubano continuará defendiendo su proyecto social y humanista de gobierno.

Además, recordó que está medida de Estados Unidos no es nueva, pues, cuando ocurrió la pandemia COVID 19, se bloqueó el acceso a oxígeno para atender a pacientes de la isla y los cubanos crearon cinco vacunas contra esta enfermedad respiratoria.

Dejó en claro que, si el gobierno estadounidense decide intervenir militarmente la isla, el pueblo de Cuba está preparado para afrontarlo.