El yunque dejó multas millonarias y hundió al PAN en crisis administrativa: Genoveva Huerta

Jorge Barrientos

La secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, señaló que la gestión encabezada por Augusta Díaz de Rivera al frente de la dirigencia estatal dejó una serie de irregularidades administrativas, que hoy se traducen en multas superiores a los 2.7 millones de pesos.

La dirigente panista acusó que el anterior Comité Directivo Estatal, vinculado a la corriente interna conocida como “El yunque”, incurrió en un manejo deficiente de los recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, lo que derivó en observaciones por parte de la autoridad electoral.

Huerta Villegas sostuvo que estas inconsistencias no solo evidencian fallas administrativas, también una conducción política sin resultados, ya que el PAN registró un desempeño negativo en el más reciente proceso electoral en la entidad.

“Se trata de recurso ordinario que no se ejerció como debía y fue observado; por ello hoy enfrentamos estas multas.

Las estamos impugnando, pero es claro que hubo una mala administración del partido y una falta total de resultados”, declaró.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional Electoral (INE), se impusieron 11 multas al PAN en Puebla, que en conjunto suman 2 millones 756 mil 51 pesos.

Entre las irregularidades detectadas destacan omisiones en trámites bancarios, falta de comprobación de gastos mediante comprobantes fiscales digitales (CFDI), así como recursos no reportados dentro de los programas establecidos.

Finalmente, será la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que analice la impugnación presentada por la actual dirigencia estatal, para determinar si las sanciones se mantienen o son revocadas.