El Centro Histórico deja de ser comercial y ahora pertenece al sector servicios 

También aumenta su plusvalía

María Tenahua

Los poblanos han dejado el Centro Histórico para vivir, este polígono de la ciudad ha aumentado su plusvalía.

Esto se debe a que los empresarios han adquirido viviendas, para convertirlas en hoteles o restaurantes lujosos.

Esto se registra principalmente en los barrios emblemáticos, como Los Sapos y San Francisco, que enfrentan una transformación radical al cambiar de vocación de lo comercial al sector servicios.

Además de ser residencial, pero con una renta alta, precios inalcanzables para los ciudadanos.