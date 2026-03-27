La comezón en perros genera 3 de cada 10 consultas veterinarias

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El 35% de las consultas veterinarias en perros están relacionadas con prurito o comezón.

La dermatitis atópica es la causa primaria más común para desarrollar otitis externa, con una incidencia que puede alcanzar hasta el 80%.

Especialistas de MSD Salud Animal advierten que los problemas en la piel pueden derivar en otitis si no se atiende desde su origen.

Las afecciones de piel representan el 36% de las enfermedades en perros1,2, siendo la comezón, el signo más común que origina 3 de cada 10 visitas al veterinario3. Las causas detrás de este signo se relacionan con diversas patologías que pueden ir desde presencia de parásitos hasta condiciones crónicas como la dermatitis. Especialistas advierten la importancia de la atención especializada y oportuna para brindar tratamientos adecuados y evitar complicaciones agravantes.

La presencia de parásitos en la piel de los perros, que a menudo se normaliza, representa un tema prioritario de salud animal. Agentes como pulgas, garrapatas o ácaros son capaces de provocar problemas en la piel que, si no se controlan a tiempo, pueden derivar en enfermedades inflamatorias como la dermatitis alérgica y atópica, que, a su vez, pueden llegar a desencadenar problemas en el oído. Estas afecciones no solo deterioran la piel, sino que impactan profundamente en la calidad de vida de las mascotas, afectando su descanso, generando irritabilidad, problemas de conducta y dificultando la convivencia con sus tutores.

En México, la dermatitis alérgica por pulgas representa cerca del 28% de los casos4 y se origina por la reacción a proteínas presentes en la saliva de estos parásitos. Por su parte, la dermatitis atópica afecta entre el 20% y el 30% de los perros5 y suele manifestarse desde etapas tempranas, entre los 4 meses y los 3 años.6 Ambas condiciones comparten un componente inflamatorio persistente que se traduce en prurito intenso, lesiones cutáneas y, en muchos casos, infecciones secundarias.

Los signos más frecuentes en perros incluyen prurito intenso y constante, enrojecimiento de la piel, manchas de saliva por el lamido excesivo, pérdida de pelo localizada, piel engrosada o más oscura, aparición de caspa o escamas y lesiones por rascado que pueden derivar en infecciones secundarias y mal olor.

“Antes de profundizar en diagnósticos como dermatitis atópica o dermatitis por pulgas, es fundamental eliminar la variable parasitaria. Si no se controla desde el inicio, puede confundir el cuadro clínico y dificultar la toma de decisiones terapéuticas”, explicó Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

En este escenario, el manejo dermatológico parte de dos frentes: por un lado, el control sistémico de ectoparásitos, que permite eliminar pulgas, garrapatas y ácaros desde el interior del organismo e interrumpir su ciclo de vida. Y, por otro lado, cuando el origen del problema está asociado a dermatitis alérgica o atópica, el enfoque debe dirigirse al control del prurito y la inflamación, mediante tratamientos que actúan sobre las vías inmunológicas involucradas. Abordar ambas dimensiones de forma conjunta es clave para reducir la comezón, evitar recaídas y mejorar la calidad de vida del paciente.

Piel y oído como un mismo eje cuando el problema avanza

Cuando estos factores no se atienden desde el inicio, el problema puede desencadenar otros padecimientos. Se estima que, con sus respectivas variables, hasta un 80% de los perros con dermatitis atópica desarrollan otitis externa a lo largo de la enfermedad7, evidenciando que piel y oído forman parte de un mismo eje inflamatorio.

“La otitis externa es una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores primarios como alergias y parásitos, así como bacterias, levaduras y factores ambientales que agravan el cuadro. De no abordarse de forma integral, puede evolucionar hacia cuadros recurrentes o crónicos”, detalló el Médico Veterinario de MSD Salud Animal en México, Alejandro Sánchez.

Como parte de su enfoque en dermatología, MSD Salud Animal refuerza su apuesta en el manejo de la otitis externa con Mometamax® Ultra, una solución de dosis única, la cual fue presentada en el marco del Congreso Veterinario de Dermatología celebrado del 4 al 6 de marzo en Mérida, Yucatán.

“Este tratamiento integra acción antibacteriana, antifúngica y antiinflamatoria en una sola aplicación, con un efecto que puede extenderse de 4 a 6 semanas, facilitando el apego terapéutico y simplificando el manejo clínico de una condición que, con frecuencia, requiere intervenciones continuas”, aseveró Adrian Polo, Director de Marketing de Biológicos y Terapéuticos de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

En el marco del reciente Congreso Veterinario de Dermatología —uno de los encuentros más relevantes en México y Latinoamérica, con más de 1,566 especialistas y más de 44 horas de actualización científica—, el consenso fue claro: el manejo dermatológico debe abordarse de forma integral y comenzar por el control de los parásitos externos. Partir de esta base no solo permite un diagnóstico más preciso, sino que también ayuda a romper el ciclo inflamatorio que afecta la salud de los animales.

Este enfoque cobra mayor relevancia si se considera el impacto que estas enfermedades tienen en la vida cotidiana. El prurito persistente puede alterar el descanso, modificar el comportamiento y generar irritabilidad en los perros, mientras que su carácter crónico y recurrente implica también un desgaste emocional y económico para sus tutores.

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para más información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.mx/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn e Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-salud-animal.mx o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.