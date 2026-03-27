El orgullo de Atlixco se canta: Lanza concurso del Himno “Héroes del 4 de Mayo

Staff/RG

Lanzan la convocatoria para el Primer Concurso de Interpretación del Himno “Héroes del 4 de Mayo”, con el objetivo de fortalecer la identidad, el orgullo y la memoria histórica de las y los atlisquenses, en el marco del 164 aniversario de la gesta heroica.

La convocatoria está dirigida a escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y bachillerato del municipio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de abril de 2026 en la Jefatura de Educación y Bibliotecas.

Consulta las bases en el enlace:

https://drive.google.com/file/d/1LBP7f2lPxHJXqAO7Fd5n1NKdSbxSdX3N/view?usp=drivesdk