Aqüifera, Festival del Bosque, llega a Aztlán Feria de Chapultepec con una experiencia inmersiva sobre el origen del agua

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El Bosque de Chapultepec se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Bosque, y este 2026 lo hará bajo el concepto Aqüifera, una celebración que invita a reflexionar sobre el papel del agua en la vida, la cultura y el entorno.

Como parte de esta edición, Aztlán Feria de Chapultepec se integra al festival con una propuesta dentro de su Pabellón Inmersivo: Aqüifera, una experiencia envolvente que invita a los visitantes a reconectar con el agua desde una dimensión sensorial, simbólica y cultural.

Del 2 al 5 de abril, el público podrá adentrarse en una proyección envolvente de 360°, diseñada para transformar la manera en que entendemos este elemento esencial. La experiencia propone vivir el agua como origen absoluto, un estado previo a todo. Antes de la tierra, antes del tiempo, antes incluso de los dioses prehispánicos.

La participación de Aztlán en el Festival del Bosque refuerza su vocación como un espacio donde el entretenimiento y la cultura conviven, y donde propuestas innovadoras encuentran nuevas formas de conectar con las personas.

El Festival del Bosque, que se realiza de manera consecutiva desde 2022, se consolida como una plataforma que da visibilidad a temas ambientales y culturales a través de actividades educativas, recreativas y artísticas. En esta edición, Aqüifera pone al agua en el centro de la conversación y resalta su importancia desde el México prehispánico hasta la actualidad, particularmente en la Ciudad de México y el propio Bosque de Chapultepec.

Aztlán Feria de Chapultepec invita al público a descubrir Aqüifera en el Pabellón Inmersivo, dentro del parque sin costo a formar parte de la gran cartelera de Festival del Bosque 2026, del 2 al 5 de abril en el Bosque de Chapultepec.