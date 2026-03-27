Encabeza Tonantzin Fernández reunión con sector turístico de San Pedro Cholula

*- Empresarios y prestadores de servicios suman esfuerzos para detonar el desarrollo económico local*

Desde Puebla

*26 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con la finalidad de consolidar a San Pedro Cholula como uno de los Pueblos Mágicos más visitados del estado, la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, junto a la presidenta municipal Tonantzin Fernández, sostuvo un encuentro con empresarios locales, prestadores de servicios turísticos y tour operadores.

La reunión permitió establecer líneas de acción conjuntas orientadas a dinamizar la actividad turística y fortalecer el crecimiento económico del municipio, a partir de una mayor vinculación entre los distintos sectores.

En su mensaje, la presidenta municipal resaltó que el trabajo coordinado y la suma de voluntades son fundamentales para alcanzar resultados que impacten de manera positiva en la comunidad, reiterando el compromiso de su administración de impulsar, de manera permanente, el desarrollo de San Pedro Cholula.

Las y los participantes coincidieron en que la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía abre nuevas oportunidades para posicionar al municipio como un destino competitivo, ordenado y con mayor proyección.