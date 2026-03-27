Abaten a dos presuntos delincuentes en Juan C Bonilla

Mujer policía logró neutralizar a tres presuntos delincuentes

Desde Puebla

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos por policías municipales luego de persecución en Juan C Bonilla, al noroeste de la capital del estado.

Durante la madrugada de este viernes en la calle Morelos en la comunidad de Santa María Zacatepec.

No fue uno, sino dos presuntos delincuentes abatidos y uno más detenido luego de una agresión contra policías en Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla.

El reporte señala que los hechos ocurrieron en Morelos esquina con la federal México-Puebla.

Luego de que tres sujetos robaron un negocio y, al tratar de huir a pie, una mujer policia los persiguió y la agredieron a balazos.

La oficial repelió la agresión y abatió a dos de los 3 hombres.