Paulinho ya entrena con Portugal de cara al juego ante México

EL VALLE

Toluca, Méx.- El delantero del Toluca, Joao Paulo Dias Fernandes, se incorporó a la concentración de la selección de Portugal en la Riviera Maya, donde fue recibido con entusiasmo por sus compañeros y cuerpo técnico de cara al duelo amistoso frente a México, que se disputará el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca.

El atacante escarlata vivió un momento especial al reencontrarse con el grupo, en un ambiente marcado por abrazos y mensajes de respaldo. A través de sus canales oficiales, el combinado luso compartió el recibimiento con una frase que resume el sentir del equipo: “Ahora, todos juntos. Bienvenido de nuevo, Paulinho”.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez eligió territorio mexicano como parte de su preparación estratégica rumbo al compromiso ante el Tri y a la próxima Copa del Mundo. La Riviera Maya será su base de trabajo, donde realizarán sesiones enfocadas en la adaptación física antes de competir en condiciones de altura.

“El objetivo es adaptarnos al cambio de horario y trabajar a nivel del mar para llegar en óptimas condiciones al partido. Es un enfoque científico y tenemos claro el plan”, explicó el estratega portugués, quien descartó cualquier ajuste en su metodología.

Portugal utilizará este encuentro como parte de su puesta a punto rumbo al Mundial 2026, donde ya tiene definido su calendario de fase de grupos. Debutará el 17 de junio en Houston ante un rival del repechaje, enfrentará a Uzbekistán el 23 y cerrará ante Colombia el 27 en Miami.

La presencia de Paulinho cobra relevancia por su destacado momento con el Toluca en la Liga MX, donde se ha convertido en una pieza clave del ataque escarlata y ahora buscará trasladar ese nivel al escenario internacional.