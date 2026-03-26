De la genialidad al prejuicio, el trastorno bipolar en una sociedad que aún no lo entiende

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En el marco del Día Mundial del Trastorno Bipolar, 30 de marzo, se sabe que este padecimiento alcanza hasta al 4% de la población global.

Aunque no tiene una cura definitiva, los avances farmacológicos y psicosociales permiten hoy una funcionalidad en distintas etapas, incluida la vejez.

El uso de sustancias ilícitas y factores ambientales son determinantes en la aparición temprana de síntomas.

Con una prevalencia que oscila entre el 1% y el 4% de la población mundial, el trastorno bipolar se consolida como un problema de salud pública de alto impacto. En México, se estima que alrededor de 2.5 millones de personas viven con esta condición, enfrentando retos que van desde el diagnóstico oportuno hasta la gestión de recaídas en un entorno social que aún lucha contra el estigma.

En vísperas del Día Mundial del Trastorno Bipolar (30 de marzo), el Dr. Mauricio Tohen, jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Nuevo México, hace un llamado a la sociedad y a la comunidad médica para abordar este padecimiento con un enfoque de medicina preventiva y calidad de vida.

Condición democrática y multivariable

Contrario a la creencia popular de que es una enfermedad rara, el Dr. Tohen señala en entrevista para Sun Pharma, que su frecuencia es similar a la de muchas otras condiciones médicas crónicas. “El trastorno bipolar es bastante democrático; se presenta por igual en hombres y mujeres, y aunque suele manifestarse entre los 17 y 25 años, también existen casos documentados en niños y adultos mayores de 65 años”, explica el especialista.

Al no tener un origen único y definido, la ciencia lo clasifica como un padecimiento multivariable donde convergen:

Factores genéticos: La predisposición biológica es alta,es común encontrar antecedentes familiares.

Factores ambientales: El estrés severo, el abuso infantil o complicaciones durante el embarazo pueden actuar como detonantes.

Uso de sustancias: El consumo de marihuana y metanfetaminas en edades tempranas acelera la aparición del trastorno en individuos predispuestos.

El Dr. Tohen subraya que el impacto del trastorno bipolar en la funcionalidad es sumamente heterogéneo y no debe generalizarse. Mientras que algunos individuos enfrentan cuadros severos de agitación o ideas delirantes que dificultan sus actividades básicas, muchos otros mantienen una vida cotidiana normal, desempeñándose con éxito en la crianza, el deporte o la vida laboral. Existe, además, una fascinante prevalencia del trastorno en personas con trayectorias excepcionales en las artes, la ciencia y la política; si bien el padecimiento conlleva un profundo sufrimiento personal y familiar, figuras destacadas han logrado canalizar su experiencia para realizar aportaciones históricas a la humanidad.

También aclara que en la actualidad no existe una cura que elimine el padecimiento permanentemente, los avances en farmacología y terapias psicosociales han transformado el pronóstico.

“Hoy celebramos que existen tratamientos que mejoran significativamente la vida de los pacientes. El enfoque ideal es la combinación de medicamentos como los antipsicóticos modernos con apoyo psicoterapéutico regular”. El Dr. Tohen agrega que, “con el seguimiento adecuado en consulta externa y grupos de apoyo, muchos pacientes pueden disminuir los síntomas y mejorar no solo su vida, sino de su familia y la sociedad. La clave es no esperar a la crisis; el tratamiento preventivo y el control regular son el camino hacia la estabilidad”.

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