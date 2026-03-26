Grupo literario Luciérnagas realizó inolvidable recital poético en el Día Internacional de la Poesía

Por Carlos Javier Jarquín

Queridos amigos planetarios:

Este 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Poesía, y en distintas partes del mundo se desarrollaron actividades en honor a esta fecha que promueve la lectura, la poesía, la cultura. Cada país aportó su creatividad con eventos presenciales y virtuales, convirtiendo el fin de semana en una celebración inolvidable para los fieles amantes de la palabra. Lo más importante es seguir cultivando este arte sonoro y colorido que es la poesía.

La Escuela de Poesía Proyecto Luciérnagas Poeta Marco Aguilar de Costa Rica, en coordinación con el Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional (UNA), tuvo el grato privilegio de realizar un evento poético el viernes 20 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Poesía, con la presencia de poetas nacionales e internacionales. En el acto se rindió un homenaje póstumo al poeta costarricense Marco Aguilar (1944-2023), de quien el grupo Luciérnagas toma parte de su nombre.

Los poetas anfitriones del Proyecto Luciérnagas Poeta Marco Aguilar fueron: José Alejandro Campos, July Quesada, Álvaro Solórzano, Catalina Gaviria, Claudio Regidor (Subdirector) y Alexander Anchía Vindas (Director). En esta velada literaria también hicieron eco las voces de poetas de otros países, presentes a través de videos reproducidos durante la actividad: Beatriz Rastaldo y Fernando Vaschetto (Argentina), Félix Llatas (Perú), Miguel Contreras (República Dominicana), Ashok Chakravarti (India), Dominique Gaucher (Canadá),

Mónica Velasco (España), Marizela Ríos (México) y Valery Dvoinikov (Bélgica-Rusia).Este evento cultural tuvo algo muy particular, como explica el poeta Alexander:

“Esta es la primera vez que en Costa Rica se habilita un árbol lleno de los frutos de la poesía, con poetas vivos en su gran mayoría, representantes de América Latina, Costa Rica y otras partes del mundo. Una iniciativa similar fue puesta en marcha por primera vez por el Museo Arqueológico-Antropológico de Altino en Italia, entre 2010 y 2017, donde incluso organizaban un concurso literario para esos efectos. En nuestro caso, la Escuela Luciérnagas seleccionó a los poetas participantes, quienes brillaron y decoraron uno de nuestros árboles de casa; por cada papelito volador hay un poema y, al dorso, una biografía. Este árbol homenajea a la poesía y estará disponible para los visitantes durante todo el mes de marzo. Invitamos a visitarlo y a perderse entre poemas y poetas”.

Alexander Anchía Vindas (San José, Costa Rica). Cultiva principalmente el relato, el microrelato y la poesía, además de ensayos y reseñas literarias. Fue Secretario Nacional de Poetas del Mundo; recibió la mención de Embajador de la Palabra por la Fundación Egidio Serrano y el título de Embajador por el Círculo Universal de la Paz. Desde inicios de 2026, dirige la Escuela de Poesía Proyecto Luciérnagas Poeta Marco Aguilar, donde forma a nuevos poetas costarricenses. Como docente, ha sido profesor universitario de Turismo y de Español como segunda lengua en distintas instituciones.

Tras el evento organizado en colaboración con Luis Pablo Orozco, director del Museo de Cultura Popular, me contacté con Alexander y le realicé unas preguntas sobre esta actividad. A continuación, comparto sus respuestas.

¿Qué tal estuvo el evento poético realizado este viernes, 20 de marzo?

Sencillamente: Apoteósico, sin exagerar, ciertamente al emitir un juicio subjetivo, puede que peque de modestia. Pero por la calidad de artistas literarios y no literarios, la cantidad de gente, el escenario, me atrevo a decir que nuestra celebración del Día Mundial de la Poesía fue la mejor o estuvo entre las tres mejores que se celebraron en Costa Rica conmemorando esta efeméride. Mis queridos Poetas en Proyección apostamos por mejorar la cultura de la Apreciación Poética en Costa Rica. Que te lleguen más de sesenta personas a una actividad en las afueras de la capital, eso es un gran mérito de mis estudiantes, mi compañero subdirector de la escuela y este servidor. Normalmente a las actividades poéticas en lugares consolidados en San José acude un máximo de 30 personas y nosotros duplicamos esa cifra y en un lugar alternativo afuera de San José.

¿Asistieron familiares del poeta Marco Aguilar?

Si asistió una cuñada doña Doris, un amigo cercano don Luko y dos hermanos don Guillermo y Don Gabriel, hermanos vivos de don Marco. El hecho que ellos lleguen consolida la relación de los poetas en Proyección de mi escuela con este poeta que en el ámbito nacional pasó desapercibido y concentrado en su labor poética, pero se pudo dar realce a su figura.

¿Puedes hablarnos más sobre la Escuela de Poesía Proyecto Luciérnagas, del poeta Marco Aguilar?

Es un taller que nació con la iniciativa de un curso básico de poesía que tenía su tiempo y fecha de caducidad. A través de un curso que impartieron en Heredia los Misioneros del Espíritu Santo entre marzo y mayo de 2025. Luego de eso ellos decidieron continuar conmigo y yo no los quise dejar. En ese lapso se nos unió don Claudio Regidor Fernández, poeta costarricense que ha militado por varios talleres poéticos nacionales y continuamos. Esta es la primera generación de poetas en Proyección: Malquin González, Catalina Gaviria, July Quesada y Alvaro Solórzano.

¿En qué consiste el “árbol lleno de los frutos de la Poesía”?

Para dar realce a la Celebración del Día Mundial de la Poesía, el director del Museo don Luis Pablo Orozco, decidió ataviar un árbol de cas con papelitos de colores de 35 poetas, 35 poemas. En una carátula la biografía del poeta y en la otra un poema de su autoría. Se acoge una iniciativa que en un pasado cercano impuso para el verano el Museo Arqueológico de Altino en Italia. Esta idea estuvo vigente entre el 2014 y el 2019. El Museo de Cultura Popular se convierte así en la primera institución a nivel americano en promover esta idea.

En el siguiente enlace pueden disfrutar de un video en el que los poetas anfitriones del Proyecto Luciérnagas Poeta Marco Aguilar, leen un poema grupal: https://n9.cl/01vo5h

El autor, es escritor y poeta nicaragüense radicado en Costa Rica.

Contacto: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es