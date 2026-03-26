Impulsa en Atlixco cartelera cultural por El Día Mundial del Teatro

Staff/RG
En el marco del Día Mundial del Teatro, Ariadna Ayala, se impulsa este viernes 27 de marzo una cartelera cultural gratuita y abierta al público en la Casa de Cultura Acapetlahuacan, Atlixco.
Ariadna Ayala invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración artística, resaltando la importancia de crear espacios que impulsen el talento local y fortalezcan la identidad cultural del municipio.
Con estas acciones, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, refrenda el compromiso de su gobierno por consolidar al municipio como una ciudad del arte y la cultura, acercando el teatro y las expresiones escénicas a la comunidad.
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