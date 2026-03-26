Mujeres demandan justicia: partidos buscan candidatas

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Rinde su primer informe la Presidenta del DIF estatal Ceci Arellano

El pasado domingo, 8 de este mes, en todo el mundo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres. México no fue la excepción, incluida Puebla. La Presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia en el Campo Militar Marte. Hubo marchas con las consabidas demandas de alto a la violencia, a la inseguridad, no más desapariciones, que acaben los feminicidios y muchas otras peticiones. La cobertura en los medios de comunicación, fue a través de las redes sociales y el lunes siguiente, los medios nacionales “campechanearon” los principales encabezados, con la guerra en el Medio Oriente y otros temas. En Puebla fue la noticia principal en los diarios. Y que pasó. Bueno también hubo festejos y cada quien con sus “cuates”, tan, tan y hasta las próximas manifestaciones. Llegó el mensaje a donde tenía que llegar; a las fecha hay cambios?, no hemos visto, sí mucho bla, bla, bla.

Al leer los principales diarios de la CdMx, en Milenio, apareció el día después del M8 la siguiente Columna Bala de Terciopelo con el título ¡No estoy Sola! de Ana María Buenaoleaga, y en el párrafo final Escribe: “La marcha de ayer fue una fiesta. Una expresión identitaria para las más jóvenes y las niñas. Por eso hay alegría, fotos y música. Pero también es una marcha. Y marchar es un verbo difícil de domesticar. Marchar conjuga el hartazgo. Es un acto de rebeldía, pero también de orden: sincronizar los pasos y contagiar emociones. Marchar juntas paraque un hecho privado se vuelva un hecho público. Marchar para que el miedo cambie de bando. Para decirse a sí misma ¡No estoy sola! ¡No estoy sola! ¡Somos una multitud! Y eso el poder nunca ni siquiera decorado de violeta lo puede olvidar”… que les parece.

EL EXPRESIDENTE DE MÉXICO, Andrés Manuel López Obrador, pasadas las elecciones de 2021, abrió el “corcholatazo” del cual emergieron: Claudia Sheinbum Pardo, Adán Augusto Löpez Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Marcelo Ebrard Casaubón, los “machuchones” de Morena, mejor dicho del jefe de la tribu, a los que agregarían a Gerardo Fernández Noroña, del PT y Manuel Velasco Coello del PVEM. Con recursos propios, dijeron, iniciaron intensas campañas en todo el territorio. Claudia, ganó, pues la decisión ya estaba tomada de que así fuera.

Ahora los morenistas, que en ese entonces requirieron de la alianza de sus amigos petistas y ecologistas,, para la elección de 2027, desaparecieron las corcholatas y surgieron las coordinaciones, en 17 entidades federativas en las cuales habrá cambios den las gubernaturas. En el resto de los estados en diversas fechas, de este mismo año, designarán, previas encuestas, coordinadores distritales para diputados federales, coordinadores para los alcaldes y, otros coordinadores, para diputados locales. Así se las gastan los ex priístas que dirigen Morena y algunos de los llamados “duros”, partido que ya aumentó su encarnizada lucha interna porque observan que, nuevamente, el pan, perdón el puesto de elección popular que tanto anhelan, no llegará. Y menos para sus adláteres y “amigos” del PT y PVEM que al no llegar a un acuerdo, hasta ahora, rechazaron la pretendida reforma electoral, con la cual pretenden quedarse con todo el pastel.

NOTICIA PARA POBLANOS que les interese la política o para los políticos que busca hueso, perdón, que pretenden alcanzar el título de distinguidos. Aquí les doy a conocer las reglas de Morena para involucrarse en la refriega, más bien escaramuza, por uno de los puestos de elección popular. Primeramente, tendrán que acudir ante quien manda dentro del partido para que el día 3 de agosto alcance el puesto de coordinador en uno de los 16 Distritos Electorales Federales y después hacer pre, pre, precampaña, aunque se violen las leyes de la materia. Su labor es para conocer el estado de las cosas, pero, en su momento, ganarse el derecho a la ansiada aspiración. En septiembre 21, bajo el mismo sistema, se abrirá el campo a los pretendientes a las Presidencias de los 217 Municipios poblanos y finalmente el 8 de noviembre la tómbola se abrirá para los interesados a alguna de las 26 diputaciones locales. Quizá sólo logren una suplencia y más adelante un reacomodo en el servicio administrativo.

No olviden que: concluida la tarea, vendrán las encuestas, propiedad de los morenistas y después el registro. Ya saben que el que tenga mejor posición, allá donde ustedes saben, se moverán los números y así, nacerán los candidatos del pueblo. Pero aún hay más.

Vendrán las nuevas reglas, recuerde que, los guindas, están en plena regeneración para acabar vicios que aún prevalecen de los gobiernos de la “cochina” derecha, de los neoliberales…eso dicen ellos. Sí, se prohibirán campañas adelantadas por violar las leyes electorales; no tendrán que utilizar recursos públicos, -entonces “con que ojos divina tuerta” diría el famoso ´Borras´. Todas las pre y campañas, requieren inversiones, la mayor parte, de la lana, la otorgan los partidos postulantes y muchos donantes y prestamistas que después reciben el pago, claro que los candidotes, aclaro, candidatos, ponen sus ahorros. Esa es la congruencia morenista que también impide que se promocionen en espectaculares. Una pregunta: que harán a quienes desde ahora se hacen promoción en varios puntos de la capital. quedarán fuera? Nada de que podrán hacer campañas u otro tipo de eventos, dispendiosas. Recuerden la “austeridad franciscana” y recurrir a dádivas (despensas, refrigeradores, etc); “Qué gachos”-me dice un amigo durante una charla de café este lunes- Y sigue eso de prohibido prohibir, ya que como son un partido nuevo, en molde viejo, cuidado con descalificar o agredir a competidores y difundir información falsa o desacreditar el proceso o promover campañas de acoso…. ¿les creemos?…

Dejemos eso de prohibir o no prohibir, pues conocida la apertura de la tómbola se abrieron de capa y recientemente, , como lo hacía el priísmo “de antes” hoy vestido de guinda, la fraternidad morenista “destapó” a Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal. A propósito de este tema Alejandro Armenta Mier, según publicaciones en medios, se refirió a las mujeres talentosas poblanas, que podrían ser la candidata a la presidencia de esta capital entre ellas Laura Artemisa García Chávez, Michelle Talavera Herrera, Natali Hoyos López y Claudia Hernández Medina. La rumología también habla de que en Palacio Nacional, hay simpatía por Olivia Salomón Vibaldo, actualmente funge como Directora Nacional de la Lotería Nacional, todas… Y también el PAN ya juega el mismo juego y entró con Genoveva Huerta Villegas, Liliana Ortiz Pérez, Gabriela Ruiz Benítez; Guadalupe Arrubarrena García, Carolina Beauregard Martínez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Ana Teresa Aranda Orozco y Pilar Morán Vargas… órale…

Y A OTRA COSA MARIPOSA

Para concluir con el tema de las mujeres, comentaremos que la Presidenta del DIF estatal Ceci Arellano, al rendir su primer informe destacó varias acciones realizadas en solo 5 meses en lo que ha brindado más de 5 mil atenciones a niñas, niños y adolescentes en favor de su salud física y emocional, entre ellas la creación del Centro Poblano de Salud Mental Integral -CEPOSAMI-. Respecto a este proyecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que dicha institución, es un sueño hecho realidad y un ejemplo a nivel nacional, que llegará a los 217 municipios. Casa del Abue Sur, que atiende a más de 400 adultos mayores; anunció que está en proceso de construcción un tercer centro gerontológico al poniente de la capital, donde brindarán servicios para alrededor de 700 abuelitas y abuelitos, y Casas Carmen Serdán; destacó que en este organismo se cambian vidas y se tocan corazones. Habló de congruencia con la palabra empeñada en su toma de protesta, donde se propuso “ir más allá de lo asistencialista”, y compartió proyectos cumplidos que dan sentido más humanista y sensible a la labor de esa institución. Dio a conocer la llegada del Instituto de Bienestar Animal -IBA- al organismo, motivo por el que se construye la Célula de Bienestar Animal para ayudar a mil 500 seres sintientes en condición de maltrato e informó sobre la migración de más de mil desayunadores escolares fríos a calientes en beneficio de 69 mil estudiantes de nivel básico. Armenta Mier también refirió que con la próxima construcción de la Casa de Maternidad, ninguna mujer estará abandonada y que, alineados a la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbum Pardo, todos los municipios contarán con Centros LIBRE Carmen Serdán. Por su parte, María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia -SNDIF-, en su mensaje apuntó que la salud mental es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que la creación del CEPOSAMI es un modelo a seguir en el país y, a nombre del Gobierno de México, reconoció los logros y avances obtenidos en Puebla…Es todo… Hasta la próxima… D.M.