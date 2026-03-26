Raymix participa en la celebración de los 80 años de la UNESCO en México

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“Si tú te vas”, su nuevo sencillo, estrena mañana junto a su video oficial

El video de su éxito masivo “Oye mujer” supera los mil millones de reproducciones

Raymix tuvo una destacada participación en la celebración de los 80 años de la UNESCO en México, formando parte de una charla encabezada por la reconocida periodista Carmen Aristegui. En este espacio de diálogo también participaron figuras como Yalitza Aparicio y Mon Laferte, generando una conversación relevante sobre cultura, impacto social y el papel de las artes en la transformación de las comunidades.

Este importante foro reafirma el lugar de Raymix como una de las voces contemporáneas más influyentes dentro de la música mexicana, no solo por su propuesta sonora, sino también por su capacidad de conectar con audiencias a través de mensajes que reflejan la realidad social y cultural actual.

En paralelo a este momento clave en su carrera, Raymix continúa celebrando 10 años de trayectoria artística con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Si tú te vas”, disponible a partir de mañana junto a su video oficial.

El panorama de la electrocumbia se renueva con este estreno, una colaboración en la que Raymix une su visión vanguardista con la esencia de La Clase Loka y Yulios Kumbia. La canción explora el desamor desde una perspectiva profundamente emocional, combinando elementos orgánicos y electrónicos característicos de su sonido. En esta ocasión, el artista incorporó un objeto cotidiano —un bote de café— para construir la base rítmica del tema, sumándose a las guitarras melancólicas de Yulios y el distintivo órgano de La Clase Loka.

El video oficial potencia la narrativa de la canción con una historia cargada de ironía: una pareja que promete amor eterno en una iglesia, solo para que un año después ese mismo lugar sea testigo de una nueva unión con otra persona. Con una letra contundente, el tema se perfila como un himno de resiliencia y desamor que conecta con el público tanto en la pista de baile como a nivel emocional.

A lo largo de su carrera, Raymix ha consolidado un impacto global con más de 2 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Su éxito “Oye Mujer” —que supera los 700 millones de streams y más de 1,000 millones de visualizaciones en Youtube— ha sido reconocido internacionalmente por Billboard, iHeartRadio Music Awards y Premios Lo Nuestro, entre otros. Su carrera incluye temas como “Cómo Tú Y Yo” junto a Paulina Rubio, “Dónde Estarás?” y “Primer Beso”, consolidando una propuesta única que ha llevado la electrocumbia a escenarios internacionales.

En México, ha obtenido certificaciones de 2 Platinos + Oro por el álbum ‘Oye Mujer’, así como 2 Diamantes + 2 Platinos por el sencillo del mismo nombre. En Estados Unidos, el álbum cuenta con 8 Platinos, mientras que el sencillo suma 5 Diamantes + 3 Platinos, consolidándolo como uno de los mayores referentes del género.

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Si Tú Te Vas”, Raymix continúa expandiendo los límites de la electrocumbia, conectando con audiencias a nivel global y reafirmando su vigencia en una industria en constante evolución.